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NaVi обыграли Liquid и на первом месте завершили групповую стадию BLAST Premier

Следующую стадию украинская команда начнет сразу с финальной стадии.
Вчера, 22:35
b1t / HLTV
b1t / HLTV
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Natus Vincere в решающем матче группы В встретились с командой Liquid и одержали легкую победу со счетом 16:4.

Эта победа означает, что именно NaVi начнут вторую стадию турнира (play-in) с финального этапа (матч состоится 27 августа в 17:30).

Напомним, что сегодня "рожденные побеждать сыграли четыре матча (по одной карте). В первом поединке они уступили Complexity, затем в тяжелом матче обыграли G2, а в третьей встрече вновь сыграли против американцев и в этот раз с легкостью их обыграли.

На ISPORT также доступны расписание и результаты турнира по Counter Strike BLAST Premier.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive
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