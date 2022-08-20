NaVi обыграли Liquid и на первом месте завершили групповую стадию BLAST Premier

Natus Vincere в решающем матче группы В встретились с командой Liquid и одержали легкую победу со счетом 16:4.

Эта победа означает, что именно NaVi начнут вторую стадию турнира (play-in) с финального этапа (матч состоится 27 августа в 17:30).

Напомним, что сегодня "рожденные побеждать сыграли четыре матча (по одной карте). В первом поединке они уступили Complexity, затем в тяжелом матче обыграли G2, а в третьей встрече вновь сыграли против американцев и в этот раз с легкостью их обыграли.

На ISPORT также доступны расписание и результаты турнира по Counter Strike BLAST Premier.