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NaVi в зрелищной игре обыграли Heroic и вышли в четвертьфинал ESL Pro League Season

Завершился безумный матч в дисциплине Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 07:15
Natus Vincere / HLTV
Natus Vincere / HLTV
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В рамках 1/8 финала ESL Pro League Season 16 украинский коллектив Natus Vincere встречался с командой из Дании – Heroic.

NaVi несколько удивили на этапе выбора карт, когда "забанили" Nuke и на решающую третью карту покинули Overpass.

Еще большее удивление было, когда s1mple и компания на старт своего выбора de_mirage проиграли много раундов подряд (счет был 1:9), но потом сделали камбэк и все же довели карту до своей победы.

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Вторая карта de_inferno прошла схожим образом, но команды поменялись местами. NaVi выиграли первую половину, но допустили камбек со стороны датчан и уступили с таким же счетом 14:16.

Решающая карта стала очень проблемной. У игроков Navi уже в начале карты то и дело начала зависать игра, из-за чего она была приостановлена ​​на несколько часов. Несмотря на проблемы, команды сумели доиграть встречу. Победителем противостояния стали игроки "рожденных побеждать", закрывшие карту со счетом - 16:7.

Natus Vincere – Heroic 2:1 (Mairage 16:14, Inferno 14:16, Overpass 16:7)

В следующем раунде плей-офф Natus Vincere сыграет против команды G2, с которой будет соревноваться за выход в полуфинал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi natus vicnere
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