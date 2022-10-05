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Украинцы Monte обыграли португальцев в отборе на IEM Rio 2022

Завершился очередной матч с участием украинцев в RMR-турнире.
Сегодня, 16:59
DemQQ
DemQQ
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Квалификация на Major в Рио-де-Жанейро продолжилась матчем украинской организации Monte, встретившейся с португальцами из SAW.

Поединок в формате bo1 проходов на карте Nuke. Первую половину команда Владимира Woro2k Велетнюка выиграла "в одни ворота" со счетом 14:1, но во второй половине проиграла первые два раунда.

После этого DemQQ взял раунд, оставшись один на один с соперником, а из 12 матч-поинтов команда взяла первый возможный.

С результатом 1-1 по победам/поражениям Monte идут в третий раунд. На ISPORT также доступны результаты и календарь всех матчейRMR-турнира в группе B.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт
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