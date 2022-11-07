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Неймар спел восхваляющую песню в честь успеха FURIA на турнире по CS:GO

Звездный футболист является давним поклонником команды из Бразилии.
Сегодня, 10:10
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В бразильском Рио-де-Жанейро 31 октября стартовал турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global Offensive.

Сейчас команды принимают участие во втором этапе, по итогам которого определятся восемь участников плей-офф. Уже стали известны две команды, которые дошли до третьего этапа - Cloud9 (РФ) и FURIA (Бразилия).

Нападающий сборной Бразилии по футболу и ПСЖ Неймар является давним поклонником Counter Strike: Global Offensive. Звездный игрок в преддверии решающего матча за плей-офф поддержал FURIA, опубликовав фото в футболке команды.

"Я болею за то, чтобы FURIA стала чемпионом", - написал игрок.

Примечательно, что после победы FURIA над BIG (2:0) Неймар записал видео, в котором спел песню и поздравил команду с выходом в плей-офф.

Отметим, что призовой фонд составляет 1,250,000 долларов. Турнир продлится до 13 ноября. На ISPORT доступно расписание и результаты Major.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Furia

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