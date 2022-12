S1mple - лучший игрок года за сторону защиты в CS:GO

Лидер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев получил индивидуальную награду.

Портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков за сторону защиты (Counter-Terrorists) на больших турнирах в уходящем году.

По данным, рейтинг возглавил снайпер "рожденных побеждать" s1mple. Показатель украинского игрока при игре за оборонительную сторону состав - 1,34. Это выборка была взята на основе 107 матчей на киберспортивной арене CS:GO.

Вашему вниманию ТОП-5 игроков CS:GO за сторону обороны в 2022-м году:

Who are the best CT-side players of 2022 at Big Events?



The number of maps was the deciding factor again as s1mple took first place on this list over C9's Ax1Le pic.twitter.com/O7PSRH2oAc