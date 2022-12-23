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S1mple - лучший игрок года за сторону защиты в CS:GO

Украинский киберспортсмен показал отличную игру.
Сегодня, 14:39
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

Лидер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев получил индивидуальную награду.

Портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков за сторону защиты (Counter-Terrorists) на больших турнирах в уходящем году.

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По данным, рейтинг возглавил снайпер "рожденных побеждать" s1mple. Показатель украинского игрока при игре за оборонительную сторону состав - 1,34. Это выборка была взята на основе 107 матчей на киберспортивной арене CS:GO.

Вашему вниманию ТОП-5 игроков CS:GO за сторону обороны в 2022-м году:

  • Александр "s1mple" Костылев (Natus Vincere) - 1,34 рейтинг (107 матчей).
  • Сергей "Ax1Le" Рыхторов (Cloud9) - 1,34 рейтинг (78 матчей).
  • Альваро "SunPayus" Гарсия (ENCE) - 1,33 рейтинг (51 матч).
  • Никола "NiKo" Ковач (G2 Esports) - 1,31 рейтинг (100 матчей).
  • Бенджамин "blameF" Бремер (Astralis) - 1,31 рейтинг (60 матчей).

Ранее сообщалось, что топовая киберспортивная организация подпишет украинского таланта в составе CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Александр s1mple Костылев

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