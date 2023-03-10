Ракицкий и Трубин в FIFA 23: Один привозит, а второй не вывозит

Компания Electronic Arts добавила в режим особые карточки игроков Шахтера Анатолия Трубина и Ярослава Ракицкого. Голкипер получил MOTM за игру против Ренна в Лиге Европы, а вот защитник отличился голом в ворота Металлиста-1925. А уже после добавления карт, эти парни показали крутую игру против Фейеноорда!

Наша редакция не смогла пройти мимо такого невиданного фестиваля щедрости от канадской компании, ввиду чего мы решили протестировать новые карточки украинцев в режиме FUT.

Апгрейды Ракицкого и Трубина

Начнем, пожалуй, с центрбека Шахтера Ярослава Ракицкого. Футболисту подняли общие характеристики на целый пять пунктов, по сравнению с его обычной версией.

Стоит отметить, что показатели скорости и передач улучшили как можно сильнее. Тут игрок получил сразу +6 ко всем показателям, однако EA Sports также солидно прокачали главные козыри футболиста - длинные передачи, силу удара и дальние удары!

Что касается Трубина, то карточка игрока получила мощнейший буст сразу на +10 пунктов. Из серебра игрока перебрался в золото, получив рейтинг 82.

Канадская компания не поскупилась дать на некоторые показатели и более десяти баллов апгрейда, таким образом данная щедрость коснулась всех показателей, кроме рефлексов. Данный параметр у Трубина поднялся до показателя 87!

Тестирование новых карт в игре

Ввиду того, что игроки имеют одинаковую национальность и один клуб, их залинковать вместе не составило проблем.

На Трубина был накинут стиль сыгранности "перчатка", улучшающий показатели нырков, игры руками и позицию, а вот Ракицкому пришлось выступать с "тенью". Данный усилитель дает +8 к скорости и в среднем +7 к игре в обороне.

Голкипер стоял на своей родной позиции, а вот Ярослав тестировался не только за ЦЗ, но и на ЦОП - первых тайм на родной позиции, а во втором он перемещался поближе к атаке. Усиление передач, а также весьма интересные дальние удары могли бы потенциально сделать из новой карты украинца дешевого биста, однако, на деле оказалось все не так просто.

Оба игрока провели 4 матча в третьем дивизионе. С первых же минут всех игр стало ясно, насколько сложно играть за карточку Ракицкого. По ходу всех матчей складывалось ощущение, что играешь за неповоротливый бочонок с пивом, который ничего не может на поле.

Карточка Ярослава проваливалась в игре в обороне не только позиционно, но и в плане физики с передачами. Игрок не отбирал почти ничего и счастливые моменты наступали лишь тогда, когда соперник летел непосредственно в саму модельку защитника.

Переставив Ракицкого в опорную зону, игра не сильно изменилась. Ожидание от передач игрока были высокими, а в итоге он не мог отдать пас на три метра. Также разочаровали и его дальние удары. Несмотря на частые попытки поразить ворота соперника, футболист постоянно бил крайне криво, промахиваясь с убойных позиций, либо пробивая прямо во вратаря.

Читай также: Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел

Что касается Трубина, то с ним ситуация неоднозначная. Голкипер мог сотворить шедевральный сейв в одном эпизоде, а после пропустить полнейшую ерунду. Если выходить за игрока при ситуации 1 в 1, то он сможет с большой долей вероятности отбить мяч, однако, не всегда это шло по плану.

Талант данной карточки "сейв ногами" сильно помогал, а вот игра на выходе при навесах - сущий кошмар. Вратарь терялся, поздно выходя на мяч, а бывало и просто стоял смотрел как ему забивают.

Выводы по новым карточкам

Если Трубин временами радовал своими сейвами, а иногда пропускал простые мячи, то вот Ракицкий - сплошное разочарование.

Голкипер - это весьма лотерейная позиция, ведь они всегда поддаются критике в FIFA 23, и лишь малая часть стражей ворот может совершать сейвы на постоянной основе, принося геймерам результат. Позиция, которая намного важнее - это центральный защитник.

Карточка Ярослава не была надеждой и опорой для Трубина, которому постоянно приходилось отдуваться самому. Ракицкий должен был уничтожать форвардов корпусом, перехватами и отборами, а в итоге уничтожили его. Временами складывалось ощущение, будто не хватает игрока на поле.

Говоря уже о ценнике обеих карт, покупка их в состав обойдется Вам в 20 тысяч монет. За эти же деньги можно купить проверенного фифа-сообществом Эдера Милитао и залинковать его с условным Эмилиано Мартинесом, при этом еще останутся средства на стили сыгранности, контракты и покупку других дешевых бистов.

Итог по Трубину: 7.0 баллов - г**ном ты не был, но и до вершин не добрался

Итог по Ракицкому: 2.0 балла – забивать "горбом" в реальном мире у него получается гораздо лучше. Покупать только если собираете "сборную Украины"

Войченко Богдан