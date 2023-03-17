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NaVi в крайне непростом матче сумели обыграть Astralis

Украинский клуб знатно потрепал нервы фанатам.
Сегодня, 00:23
S1mple / HLTV
S1mple / HLTV

В четверг, 16 марта, в рамках турнира по Counter Strike: Global Offensive стартовал 17-й сезон ESL Pro League NaVi встречались с Astralis.

Первой картой, пиком датской команды, стал Ancient. Украинский клуб после проигранной первой половины за сторону "защиты" сумел оформить камбэк и закрыть выбор соперника со счетом 16:11.

Далее следовал пик "рожденных побеждать" Overpass. На нем Natus Vincere с треском провалились за обе стороны, сделав подарок сопернику 3:16.

Решающей стала карта Inferno. После неудачного начала украинская команда собралась с силами, а лидер коллектива Александр "S1mple" Костылев почти в соло привел NaVi к победе, набив 33 килла. "Рожденные побеждать" все же выиграли 16:12.

Таким образом, украинский коллектив идет дальше по нижней сетке, а Astralis продолжат свои выступления в "последнем шансе".

Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что NaVi проиграли россиянам на старте ESL Pro League Season 17.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive

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