NaVi без проблем обыграли Falcons

Украинский клуб добыл вторую победу кряду в рамках отбора на Paris Major 2023.

В четверг, 6 апреля, в рамках отборочного турнира на Paris Major 2023 по CS:GO NaVi встречались с Falcons.

Команды выявляли сильнейшего на карте Ancient. Украинский коллектив очень бодро начал, выигрывая со счетом 9:2, однако команда подрасслабилась и завершила первую половину 9:6.

Уже за атаку "рожденные побеждать" без проблем стали закрывать соперников, завершив матч победой со счетом 16:6.

2-й раунд

NaVi - Falcons 16:6

Отметим, украинскому коллективу для выхода на главный турнир необходимо оформить еще одну победу.

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