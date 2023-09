Футболистка Лиона подверглась оскорблениям из-за своей карточки в FC 24

Нападающей Лиона Аде Хегерберг стали присылать оскорбления в соцсетях после выхода новой игры от EA FC 24.

Норвежская спортсменка получила от одного из фанатов серии футбольного симулятора послание в инстаграме.

Неизвестный оскорбил девушку и ее мать, указав при этом, что ее характеристики в игре ужасны.

TW | Language - one of the consequences of enabling women’s players to be collectible on EA Sports’ FC 24 is an increase in the online abuse that they are receiving.



Here is Lyon star Ada Hegerberg being told to f*** off for being s*** on Ultimate Team. pic.twitter.com/OAIvlZGLZl