Жиру попал в команду недели FC 24 в качестве голкипера

Форвард Милана Оливье Жиру попал в команду недели EA FC 24 в необычном амплуа.

Французский футболист вместо привычной для себя позиции в атаке получил карточку, где ему дали роль голкипера.

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Жиру получил 84 рейтинг, а лучшим показателем стали рефлексы - 86.

Напомним, в недавнем матче Милана Майк Меньян получил красную карточку, так что французу пришлось подменить соотечественника в воротах. Оливье даже отличился неплохим сейвом.

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