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Зинченко играет за свою команду по Counter-Strike на киберспортивном турнире

Украинец заменил основного игрока клуба.
Сегодня, 14:42
Александр Зинченко / HLTV
Александр Зинченко / HLTV

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко создал свою команду по Counter-Strike - Passion UA.

Сейчас киберспортивный коллектив играет на турнире Passion UA на United21 Season 9.

Читай также: "Это в нашей крови": Зинченко рассказал о причинах создания команды по Counter-Strike

Игрок украинской команды Zerrofix не сможет принять участие, а его заменил уже Зинченко.

Футболист постарается помочь своем клубу добыть победу в матче против Illyrians.

Ранее Зинченко показал, как выглядит форма его команды по Counter-Strike.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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