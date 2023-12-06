Зинченко играет за свою команду по Counter-Strike на киберспортивном турнире
Украинец заменил основного игрока клуба.
Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко создал свою команду по Counter-Strike - Passion UA.
Сейчас киберспортивный коллектив играет на турнире Passion UA на United21 Season 9.
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Игрок украинской команды Zerrofix не сможет принять участие, а его заменил уже Зинченко.
Футболист постарается помочь своем клубу добыть победу в матче против Illyrians.
Ранее Зинченко показал, как выглядит форма его команды по Counter-Strike.
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