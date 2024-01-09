Справедливость наконец-то появилась на отборе к Major.

Участие в открытых квалификациях PGL CS2 Major Copenhagen принимало большое количество желающих, среди которых нашлось место для команды EC Kostroma из террористического государства.

При этом в клубе играет парень по имени кирилл Kirez резников, который неоднократно демонстрировал свою позицию и любовь к российской армии, а также оскорблял Украину и украинских игроков.

Во время своих выступлений на квалификации, кострома победила украинский коллектив Passion UA, принадлежащий футболисту сборной Украины Александру Зинченко. Позже россияне вылетели от команды Sangal, в которой играет украинец Илья Ganginho Черниченко.

После игры киберспортсмен заявил, что организаторы турнира обратили внимание на их сообщения и приняли решение дисквалифицировать эту команду по дальнейшим квалификациям.

Отметим, что Kirez попытался "переобуться" и поставил статус "Слава Украине" в аккаунте Steam, но его это не спасло.

Отметим, что первая открытая квалификация не смог преодолеть ни один украинский коллектив.

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