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NaVi мощно переехали турок и сыграют в матче за плей-офф

Украинская команда победила в матче на вылет.
Сегодня, 00:01
b1t / HLTV
b1t / HLTV

Полуфинал нижней сетки группы А на IEM Katowice 2024 завершился победой украинской команды Natus Vincere над коллективом Eternal Fire из Турции.

Оппонент своей картой выбрал Nuke и в равной и интересной борьбе команды довели дело до счета 11:11, но здесь турки сыграли лучше и забрали два последних раунда себе в актив.

Как оказалось, эта карта стала единственной с интригой. Уже на Mirage "рождении побеждать" почти без проблем переиграли соперника, а на любимом Anubis просто катком прошлись по Eternal Fire.

NAVI - ETERNAL FIRE 2:1 (11:13, 13:8, 13:5)

Уже завтра Natus Vincere сыграют в финале нижней сетки против коллектива Falcons. Победитель выйдет в плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere

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