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NaVi в эмоциональном матче обыграли G2, выйдя в финал PGL Major Copenhagen 2024

Украинский коллектив сыграет в матче за трофей против FaZe.
Сегодня, 01:15
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В субботу, 30 марта, в рамках полуфинала турнира PGL Major Copenhagen 2024 по CS2 NaVi встречались с G2.

Первой картой стала Anubis, где была крайне напряденная борьба, в которой "рожденные побеждать" победили со счетом 16:13.

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Следом команды встретились на Nuke. Европейский коллектив в довольно легкой манере "разнесли" украинскую команду 13:7.

Решающей картой стала Ancient. Тут уже Natus Vincere действовали с позиции силы, хоть и испытывали трудности из-за своих же ошибок. Счет - 13:11.

Источник: HLTV

Таким образом, NaVi вышли в финал турнира, где сыграют против Faze.

На ISPORT также доступны расписание и результаты PGL Major Copenhagen 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

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