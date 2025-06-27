УЕФА отобрал у Латвии и Литвы половину футзального Евро-2026 ради Беларуси

УЕФА изменил список хозяев чемпионата Европы по футзалу 2026 года. Поединки турнира примут Латвия, Литва и Словения, сообщает официальный сайт организации.

Сначала на Евро-2026 должны были хозяйничать Латвия и Литва. Однако, после выхода на чемпионат белорусской сборной в УЕФА засуетились. Оба балтийских государства запрещают тамошним спортсменам выступать на своей территории.

Функционеры решили добавить сохозяйку соревнований, чтобы белорусы смогли сыграть на первенстве Европы. Словения примет матчи групп C и D Евро-2026, а также поединки плей-офф. Сборная Украины тоже попала на турнир.

Напомним, ранее два призера Экстра-лиги решили объединиться в один клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!