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Сборная Украины не смогла выиграть второй за сутки матч Лиги наций

Отечественные волейболисты драматически уступили Бразилии.
Сегодня, 18:24       Автор: Антон Федорцив
Украина – Бразилия / Volleyball World
Украина – Бразилия / Volleyball World

Национальная команда Украины потерпела первое поражение в Лиге наций этого года. Подопечные Рауля Лосано проиграли сборной Бразилии в пяти сетах.

В первой партии "сине-желтые" на протяжении всего отрезка держали соперников на безопасном расстоянии. Успех в стартовом сете добавил сил во втором. Сборная Украины методически увеличила свое преимущество и привезла бразильцам 11 пунктов.

Но дальше хозяева турнира организовали камбэк. Бразилия взяла две партии подряд с небольшим преимуществом, дожав украинских волейболистов. В конце концов, на тай-брейк сил у "сине-желтых" не хватило.

Менее суток назад сборная Украины обыграла Кубу (3:2). Следующий поединок команда Лосано проведет 15 июня. Соперником станет сборная Ирана.

Лига наций
мужчины
Украина – Бразилия – 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Кстати, накануне женская сборная Украины уступила Швеции в Золотой Евролиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по волейболу

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