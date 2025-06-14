Сборная Украины не смогла выиграть второй за сутки матч Лиги наций

Национальная команда Украины потерпела первое поражение в Лиге наций этого года. Подопечные Рауля Лосано проиграли сборной Бразилии в пяти сетах.

В первой партии "сине-желтые" на протяжении всего отрезка держали соперников на безопасном расстоянии. Успех в стартовом сете добавил сил во втором. Сборная Украины методически увеличила свое преимущество и привезла бразильцам 11 пунктов.

Но дальше хозяева турнира организовали камбэк. Бразилия взяла две партии подряд с небольшим преимуществом, дожав украинских волейболистов. В конце концов, на тай-брейк сил у "сине-желтых" не хватило.

Менее суток назад сборная Украины обыграла Кубу (3:2). Следующий поединок команда Лосано проведет 15 июня. Соперником станет сборная Ирана.

Лига наций

мужчины

Украина – Бразилия – 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Кстати, накануне женская сборная Украины уступила Швеции в Золотой Евролиге.

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