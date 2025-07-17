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Волейбольная сборная Украины проиграла Италии в Лиге наций

"Сине-желтые" драматически уступили итальянским волейболистам.
Сегодня, 20:13       Автор: Антон Федорцив
Украина – Италия / Volleyball World
Украина – Италия / Volleyball World

Национальная команда Украины потерпела досадное поражение от сборной Италии в волейбольной Лиге наций. Поединок растянулся на максимальные пять партий.

В первом сете итальянцы методически увеличивали преимущество и привезли подопечным Рауля Лосано 10 пунктов. Второй же стартовал на равных. Впрочем, постепенно Италия захватила инициативу и удвоила преимущество.

Однако, сборная Украины устроила камбэк. В третьей партии "сине-желтые" полностью доминировали над соперником. А вот в четвертой дожали итальянцев под занавес сета. Но на тай-брейке "Скуадра Адзурра" уверенно возобладала.

В сводной турнирной таблице Украина идет на 6-й позиции. Рекорд команды Лосано – 6 побед, 4 поражения. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют 18 июля против сборной Сербии.

Лига наций
мужчины
Украина – Италия – 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Нидерланды в пяти сетах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по волейболу

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