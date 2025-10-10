iSport.ua
Украина на ЧМ по пляжному волейболу будет представлена ​​двумя парами

Состоялась жеребьевка турнира.
Вчера, 09:15       Автор: Василий Войтюк
Татьяна Лазаренко / Getty Images
Татьяна Лазаренко / Getty Images

Чемпионат мира с пляжного волейбола среди женщин состоится с 14 по 23 ноября в Австралии, а накануне прошла жеребьевка турнира.

Украину на нем впервые в истории представят сразу две пари: Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк выступят в группе А, а Валентина Давидова и Ангелина Хмиль - в группе В.

Соперницами Лазаренко и Романюк будут три южноамериканские пары - из Бразилии, Парагвая и Перу.

Опонентками Давидовой и Хмиль станут еще одни представительницы Бразилии, а также Нидерландов и Египта.

Напомним, что Татьяна Лазаренко в этом году выиграла чемпионат Европы в паре с Мариной Гладун.

