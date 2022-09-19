Украинки выиграли чемпионат мира U-19 по пляжному волейболу
Юные спортсменки показали себя на турнире лучшим образом.
В турецком Измире прошел молодежный чемпионат мира по пляжному волейболу.
Сборная Украины, которую представляли Дарья Романюк и Ева Сердюк, сумела выиграть соревнования.
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Наши девушки в финале турнира обыграли сборную США (21:17 и 21:18), благодаря чему завоевала золото.
Стоит отметить, что за весь чемпионат украинки не проиграли ни одну сета.
Напомним, в июле украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко выиграли чемпионат Европы U-20 по пляжному волейболу.
Ранее сообщалось, что сборная Италии выиграла чемпионат мира по волейболу, обыграв в финале Польшу.