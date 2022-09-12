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Сборная Италии выиграла чемпионат мира по волейболу, обыграв в финале Польшу

Волейбол получил нового чемпиона мира спустя 12 лет.
Сегодня, 08:55
Сборная Италии / volleyballworld
Сборная Италии / volleyballworld
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В польской Катовице прошел чемпионат мира среди мужчин по волейболу.

В финальном матче турнира встречались хозяева и национальная команда Италии. Польская сборная сумела выиграть первый сет (25:22), однако затем итальянцы превзошли своего соперника. Второй сет Италия выиграла в концовке (25:21), третий с убедительным перевесом (25:18), а в четвертом поставили точку (25:20).

Таким образом, сборная Польша впервые с 2010 года проиграла финал волейбольного чемпионата мира. В 2014 и 2018 годах поляки выигрывали турнир, оба раз обыгрывав в финале Бразилию.

Стоит отметить, что Италия добыла первую победу на чемпионате мира по волейболу за последние 24 года и стала самой титулованной мужской сборной.

Польша — Италия — 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Третье место на турнире заняла сборная Бразилии, которая обыграла Словению - 3:1.

Напомним, мужская сборная Украины по волейболу дошла на чемпионате мира-2022 до четвертьфинала, где уступила Словении. Это лучший результат в нашей истории.

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