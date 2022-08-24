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Женская сборная Украины по волейболу обыграла Венгрию в игре квалификации на ЧЕ-2023

"Желто-синие" взяли верх в напряженном матче.
Сегодня, 22:32
Женская сборная Украины / cev.lu
Женская сборная Украины / cev.lu
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Женская сборная Украины по волейболу победила своих оппоненток из Венгрии в поединке отбора на ЧЕ-2023.

Победительницы встречи определились по итогам пяти сетов. "Желто-синие" взяли верх со счетом 2:3

По итогам матча национальная команда Украины возглавила таблицу своего квартета.

У коллектива Владимира Орлова 5 очок после 2 игр.

Квалификация на чемпионат Европы по волейболу-2023

Венгрия 2:3 Украина (25:23, 16:25, 16:25, 28:26, 12:15)

Турнирная таблица

1. Украина – 2 победы (5 очков), 6:2

2. Венгрия – 1 победа (4 очка), 5:3

3. Португалия – 1 победа (3 очка), 3:3

4. Кипр – 0 побед (0 очков), 0:6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина волейбол чемпионат Европы
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