Женская сборная Украины по волейболу обыграла Венгрию в игре квалификации на ЧЕ-2023
"Желто-синие" взяли верх в напряженном матче.
Женская сборная Украины по волейболу победила своих оппоненток из Венгрии в поединке отбора на ЧЕ-2023.
Победительницы встречи определились по итогам пяти сетов. "Желто-синие" взяли верх со счетом 2:3
По итогам матча национальная команда Украины возглавила таблицу своего квартета.
У коллектива Владимира Орлова 5 очок после 2 игр.
Квалификация на чемпионат Европы по волейболу-2023
Венгрия 2:3 Украина (25:23, 16:25, 16:25, 28:26, 12:15)
Турнирная таблица
1. Украина – 2 победы (5 очков), 6:2
2. Венгрия – 1 победа (4 очка), 5:3
3. Португалия – 1 победа (3 очка), 3:3
4. Кипр – 0 побед (0 очков), 0:6