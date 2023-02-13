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Рианна была на высоте и вновь беременна: супер Halftime Show на Супербоул 2023

Суперзвезда показала красивое шоу во время финального матча.
Сегодня, 08:47
Рианна / Getty Images
Рианна / Getty Images

Состоялся решающий поединок Национальной футбольной Лиги, в котором Канзас-Сити Чифс выиграли второй Супербоул за последние пять лет.

Главным событием вечера, помимо самого матча, было Halftime Show, героем которого в этом году была американская певица Рианна.

Девушка во время своего выступления удивила не только тем, что пела на платформе, подвешенной довольно высоко над полем, но и своей второй беременностью (она родила всего восемь месяцев назад).

Отметим, что во время Супербоула 2022 выступали множество звезд, при этом все были реперами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: супербоул НФЛ

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