Рианна была на высоте и вновь беременна: супер Halftime Show на Супербоул 2023

Состоялся решающий поединок Национальной футбольной Лиги, в котором Канзас-Сити Чифс выиграли второй Супербоул за последние пять лет.

Главным событием вечера, помимо самого матча, было Halftime Show, героем которого в этом году была американская певица Рианна.

Девушка во время своего выступления удивила не только тем, что пела на платформе, подвешенной довольно высоко над полем, но и своей второй беременностью (она родила всего восемь месяцев назад).

Отметим, что во время Супербоула 2022 выступали множество звезд, при этом все были реперами.