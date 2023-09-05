"Д*рьмовый матч, лучше поедем домой": Капитан сборной Украины по волейболу - о первой победе на Евро-2023

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий жестко прокомментировал первый успех команды на Евро-2023 в матче с Финляндией (3:2).

Игрок эмоционально заявил, что это была худшая победа в его карьере.

Читай также: Украина одержала первую победу на Евро-2023 по волейболу

"Я думаю, это худшая победа в моей карьере. Почему? Дерьмовый матч, если я могу так говорить. Дерьмовый матч. Мы играли, я не знаю. Первые два сета нормально, а дальше. Хорошо, я даже не знаю. Лучше мы поедем домой, я не знаю, не знаю. Это дерьмо. Лучше проиграть 0:3, чем выиграть 3:2. Это все.

Победа над Испанией оставляет шансы на плей-офф? Неважно. Нет смысла", - приводит слова Плотницкого Суспільне Спорт.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2023 в первых трех матчах проиграла Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3) и только в четвертом поединке одолела Финляндию (3:2).

Решающий матч на турнире украинская национальная команда проведет во вторник, 5 сентября, против Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!