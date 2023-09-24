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Женская сборная Украины по волейболу победой завершила квалификацию на Олимпиаду-2024

В заключительном матче отбора украинки одолели мексиканок.
Сегодня, 09:28
Украина обыграла Мексику / ФВУ
Украина обыграла Мексику / ФВУ

В воскресенье, 24 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела последний матч в квалификации на Олимпийские игры-2024.

Подопечные Ивана Петкова встречались с Мексикой. Украинская команда взяла первых две партии, уступила в третьей, а в четвертом сете все же вырвала победу - 3:1.

Ранее украинки досрочно потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду-2024, проиграв с одинаковым счетом 0:3 Китаю, Сербии, Доминиканской Республике и Нидерландам, а затем потерпев поражение от Канады (1:3). В предыдущем матче отбора "сине-желтые" одолели Чехию (3:1).

Читай также: Женская сборная Украины по волейболу проигрывает пяту игру подряд на квалификации на Олимпиаду-2024

Квалификация Олимпиады-2024. 7-й тур

Мексика - Украина 1:3 (12:25, 22:26, 25:22, 19:25)

Сборная Украины завершила квалификацию с шестью очками и финиширует на шестом или седьмом месте в отборочной группе.

На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.

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