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Украина в конкурентном поединке проиграла Египту третье место Кубка претендентов по волейболу

Тем не менее благодаря высокому рейтингу "сине-желтые" гарантировали себе участие в Лиге наций-2025.
Сегодня, 13:22
Сборная Украины сыграет в Лиге наций / volleyballworld.com
Сборная Украины сыграет в Лиге наций / volleyballworld.com

Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в матче за третье место Кубка претендентов-2024, который проходит в Китае.

Подопечные Рауля Лосано в бронзовом поединке уступили команде Египта со счетом 2:3.

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После первых трех сетов украинская сборная вела 2:1, но позволила сопернику перевести матч в тай-брейк, где потерпела неудачу.

Кубок претендентов. Матч за 3-е место

Египет - Украина 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:17, 15:13)

Несмотря на поражение, сборная Украины благодаря выходу в полуфинал гарантировала себе участие в Лиге наций-2025. Турнир будет расширен с 16 до 18 команд, и украинцы получили право сыграть в нем, имея высокий рейтинг - сейчас "сине-желтые" занимают 14-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что Украина выступала на Кубке претендентов-2024 как победитель Золотой Евролиги. В финале нынешнего розыгрыша турнира встретятся сборные Китая и Бельгии.

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