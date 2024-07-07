Украина в конкурентном поединке проиграла Египту третье место Кубка претендентов по волейболу
Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в матче за третье место Кубка претендентов-2024, который проходит в Китае.
Подопечные Рауля Лосано в бронзовом поединке уступили команде Египта со счетом 2:3.
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После первых трех сетов украинская сборная вела 2:1, но позволила сопернику перевести матч в тай-брейк, где потерпела неудачу.
Кубок претендентов. Матч за 3-е место
Египет - Украина 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:17, 15:13)
Несмотря на поражение, сборная Украины благодаря выходу в полуфинал гарантировала себе участие в Лиге наций-2025. Турнир будет расширен с 16 до 18 команд, и украинцы получили право сыграть в нем, имея высокий рейтинг - сейчас "сине-желтые" занимают 14-е место в мировом рейтинге.
Напомним, что Украина выступала на Кубке претендентов-2024 как победитель Золотой Евролиги. В финале нынешнего розыгрыша турнира встретятся сборные Китая и Бельгии.
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