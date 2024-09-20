ПФК Выбор в зрелищном стиле обыграл сальвадорцев, пробившись в 1/4 клубного ЧМ по пляжному футболу

ПФК Выбор в невероятном стиле обыграл ПФК Бара де Сантиаго из Сальвадора в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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В первом тайме команды присматривались друг к другу, но уже по традиции украинцы пропустили первые – хороший удар удался игроку сальвадорцев, который и открыл счет в матче. Этот гол оказался единственным в первой половине игры.

Второй тайм активнее начали подопечные Константина Андреева, сравняв счет уже на третьей минуте тайма – классный выстрел удался японскому легионеру Озу, но не прошло и минуты, как футболисты Бара де Сантиаго снова вышли вперед. Однако Войтенко на последних секундах второго тайма "вколотил" мяч в сетку, сравнив счет.

ПФК Выбор / Источник: beachsoccer.com

Третья половина встречи была очень эмоциональной. На кону – выход в 1/4 финала. И Украинцы оказались ловчее – на гол бразильского легионера днепрян Бенжамина ответил Кастро, но Дмитрий Войтенко забил еще раз и установил окончательный счет во встрече. 4-3 и выбор шагает дальше.

ПФК Выбор – ПФК Бара де Сантиаго 4:3.

Голы: Войтенко (2), Озу, Бенжамин.

Напомним, киевский Артур Мьюзик вылетел из соревнований, уступив кипрскому Пафосу.

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