iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Ковтун завоевал второе за день золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике

После триумфа на параллельных брусьях, украинец стал лучшим в упражнениях на перекладине.
Сегодня, 20:10
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Украинец Илья Ковтун завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини.

Сегодня украинский спортсмен защитил звание чемпиона Европы в соревнованиях на параллельных брусьях, после чего также стал лучшим в финале упражнений на перекладине. Ковтун взял золото с результатом 14,600 балла.

Читай также: Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Серебряным призером чемпионата Европы стал литовец Роберт Творогал (14,566), а бронзу завоевал киприот Мариос Георгиу (14,366).

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Перекладина

  1. Илья Ковтун (Украина) - 14,600
  2. Роберт Творогал (Литва) - 14,566
  3. Мариос Георгиу (Кипр) - 14,366

Напомним, что бронзовым призером нынешнего чемпионата Европы в опорном прыжке стал Назар Чепурный, а Олег Верняев завоевал серебро в многоборье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика чемпионат Европы перекладина Илья Ковтун

Статьи по теме

Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Два украинских арбитра будут работать на матчах чемпионата Европы-2024 Два украинских арбитра будут работать на матчах чемпионата Европы-2024
Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом
Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом
Европа21:25
Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ
Европа20:56
Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура
Европа20:20
Барселона пытается оформить трансфер хавбека сборной Испании
Гимнастика20:10
Ковтун завоевал второе за день золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Украина20:02
Таблица УПЛ: Шахтер и Динамо отрываются от всех, Рух почти догнал Днепр-1, Минай борется за выживание
Украина19:59
Бомбардиры УПЛ: Ванат снова забил, Сикан и Гуцуляк догнали Буяльского
Украина19:56
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух не имел проблем с Вересом
Украина19:52
Рух одолел Верес, чем прервал трехматчевую серию без побед
Гимнастика19:40
Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK