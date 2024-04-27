Ковтун завоевал второе за день золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике

После триумфа на параллельных брусьях, украинец стал лучшим в упражнениях на перекладине.

Украинец Илья Ковтун завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини.

Сегодня украинский спортсмен защитил звание чемпиона Европы в соревнованиях на параллельных брусьях, после чего также стал лучшим в финале упражнений на перекладине. Ковтун взял золото с результатом 14,600 балла.

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Серебряным призером чемпионата Европы стал литовец Роберт Творогал (14,566), а бронзу завоевал киприот Мариос Георгиу (14,366).

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Перекладина

Илья Ковтун (Украина) - 14,600 Роберт Творогал (Литва) - 14,566 Мариос Георгиу (Кипр) - 14,366

Напомним, что бронзовым призером нынешнего чемпионата Европы в опорном прыжке стал Назар Чепурный, а Олег Верняев завоевал серебро в многоборье.

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