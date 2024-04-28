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Украинские гимнасты второй раз в истории стали чемпионами Европы в командном многоборье

Всего украинцы завоевали пять медалей Евро-2024, три из которых высшей пробы.
Сегодня, 19:44
Украинские гимнасты стали чемпионами Европы / Getty Images
Украинские гимнасты стали чемпионами Европы / Getty Images

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на чемпионате Европы-2024, который проходил в итальянском Римини.

Украинская команда в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха стала победителем соревнований, продемонстрировав результат 255,762 по итогам всех видов программы.

В финале украинцы опередили британцев (255,429), которые взяли серебро, и бронзовых призеров итальянцев (252,560).

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Для Украины эта победа стала второй в истории в командном многоборье на чемпионатах Европы. Первое золото украинцы завоевали в 2020 году.

Источник: Getty Images

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Командное многоборье

  1. Украина - 255,762
  2. Великобритания - 255,429
  3. Италия - 252,560

Напомним, что всего на чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике Украина завоевала пять медалей. Ранее Илья Ковтун стал чемпионом в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, Олег Верняев взял серебро в многоборье, а Назар Чепурный – бронзу в опорном прыжке.

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