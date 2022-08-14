Украина выиграла первое золото на мультиспортивном Евро-2022

Светлана Богуславская и Ярослав Коюда стали лучшими в параакадемической гребле.

В воскресенье, 14 августа, в Мюнхене (Германия) продолжается Мультинациональный чемпионат Европы-2022.

В рамках соревновательного дня состоялся финальный заплыв в параакадемической гребле в парном миксте.

Украину в соревновании представляли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда. Им удалось достичь феноменального результата - выиграть заплыв. Наша пара показала результат - 8.53.72.

Второе место в заплыве заняла сборная Франции - 8.57.95, а тройку лучших замкнули представители Польши - 9.02.88.

Отметим, что данная золото стало первым для украинской команды на Мультиспортивном Евро-2022.

На ISPORT доступно расписание соревнований для украинских спортсменов.