Лузан - двукратная серебряная призерша чемпионата Европы в каноэ-одиночке

В воскресенье, 21 августа в последний день проведения Мультиспортивного чемпионата Европы 2022 года прошли соревнования в гребле на байдарках и каноэ на 200 м среди женщин.

Украинка Людмила Лузан, ранее взявшая серебро на дистанции 500 м, сегодня вышла на старт и вновь не ушла без медали. Как и несколькими днями ранее она финишировала на втором месте, получив свою вторую серебряную медаль этого чемпионата Европы.

Читай также: Синюк завоевал серебро, а Мажула - бронзу в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022

Этим результатом она поставила точку в своих выступлениях на турнире, так как это было последнее для нее соревнование. В итоге она стала двукратной серебряной призершей в одиночном заплыве, а также чемпионкой Европы в каноэ-двойках на 500 м в паре с Анастасией Четвериковой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком медалей наших спортсменов, которые они завоевали, а также их результатами за 21 августа.