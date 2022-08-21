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Лузан - двукратная серебряная призерша чемпионата Европы в каноэ-одиночке

Людмила повторила свой успех в одиночном заплыве на 200 метров.
Сегодня, 15:35
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images
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В воскресенье, 21 августа в последний день проведения Мультиспортивного чемпионата Европы 2022 года прошли соревнования в гребле на байдарках и каноэ на 200 м среди женщин.

Украинка Людмила Лузан, ранее взявшая серебро на дистанции 500 м, сегодня вышла на старт и вновь не ушла без медали. Как и несколькими днями ранее она финишировала на втором месте, получив свою вторую серебряную медаль этого чемпионата Европы.

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Этим результатом она поставила точку в своих выступлениях на турнире, так как это было последнее для нее соревнование. В итоге она стала двукратной серебряной призершей в одиночном заплыве, а также чемпионкой Европы в каноэ-двойках на 500 м в паре с Анастасией Четвериковой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком медалей наших спортсменов, которые они завоевали, а также их результатами за 21 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпийские виды спорта гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан мультиспортивный евро-2022
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