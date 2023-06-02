Белодед эмоционально раскритиковала решение международной федерации дзюдо о допуске россиян

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную федерацию дзюдо за допуск к соревнованиям россиян на фоне гибели своей коллеги Виктории Ивашко и ее матери.

Спортсменка эадала функционерам из федерации риторический вопрос.

"Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму.

IJF, вы уверены, что все делаете правильно?" - написала Белодед в Instagram Stories.

Напомним, что ранее украинская федерация фигурного катания призвала не допускать к соревнованиям россиян и белорусов.