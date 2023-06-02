iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Белодед эмоционально раскритиковала решение международной федерации дзюдо о допуске россиян

Имменитая украинская спортсменка задала риторический вопрос функционерам.
Сегодня, 17:58
Дарья Белодед / Getty Images
Дарья Белодед / Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную федерацию дзюдо за допуск к соревнованиям россиян на фоне гибели своей коллеги Виктории Ивашко и ее матери.

Спортсменка эадала функционерам из федерации риторический вопрос.

"Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму.

IJF, вы уверены, что все делаете правильно?" - написала Белодед в Instagram Stories.

Напомним, что ранее украинская федерация фигурного катания призвала не допускать к соревнованиям россиян и белорусов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарья Белодед

Статьи по теме

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по дзюдо с одним золотом Сборная Украины завершила чемпионат Европы по дзюдо с одним золотом
"Нет вам прощения, твари": Белодед жестко отреагировала на убийства мирных жителей Украины "Нет вам прощения, твари": Белодед жестко отреагировала на убийства мирных жителей Украины
Белодед эмоционально отреагировала на войну в Украине Белодед эмоционально отреагировала на войну в Украине
Белодед - о поражении в полуфинале Олимпиады-2020: Действительно не знаю, что пошло не так Белодед - о поражении в полуфинале Олимпиады-2020: Действительно не знаю, что пошло не так
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 119:32
Гран-при Испании: Вторая практика. Ферстаппен опередил Алонсо и внезапного Хюлькенберга
Теннис19:31
"Я должна быть в безопасности": Скандальная белорусская теннисистка отменила свою пресс-конференцию
Европа19:22
Хави подтвердил, что у Барселоны есть опция выкупа контракта вингера Атлетико
Теннис19:01
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина вышла в 1/8 финала, Цуренко сыграет с канадкой
НБА18:57
Лидер Торонто может заменить Хардена в Филадельфии
Теннис18:44
Свитолина камбэкнула в матче с россиянкой Блинковой и прошла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Европа18:35
Гвардиола: тен Хаг представляет нашу профессию наилучшим образом
Европа18:24
Холанд: Ман Сити купил меня, чтобы выиграть ЛЧ. Я сделаю все, чтобы это случилось
НБА18:05
Плей-офф НБА: Денвер открыл счет в финальной серии с Майами
НБА18:01
Йокич - второй игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл в дебютной игре Финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK