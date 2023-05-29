УФФК послала письмо ISU с просьбой не допускать к соревнованиям фигуристов из беларуси и россии

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) послала письмо Межуднародному объединению конькобежного спорта (ISU) с просьбой продлить недопуск россиян и белоруссов к международным соревнованиям.

По словам функционеров, попытки смягчить наказание для представителей стран-оккупантов вызывают обеспокоенность, как у спортсменов из Украины, так и у общественности в нашей стране.

"Этим письмом от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов Федерации фигурного катания Украины мы выражаем вам свое уважение и просим вашего внимания и поддержки в одном важном процедурном вопросе. В связи с тем, что продолжается второй год жестокой войны и агрессии России против Украины, мы хотим просить вашей четкой и прямой поддержки в вопросе недопуска любых российских и белорусских спортсменов к участию в любых санкционированных ISU мероприятиях и соревнованиях.

Недавние попытки смягчить запрет и правила недопуска для российских и белорусских спортсменов вызывают огромное беспокойство как в среде украинского фигурного катания, так и у всей общественности страны. Поскольку многие жертвы среди гражданского населения гибнут и теряют своих любимых, а также многие украинские военные и спортсмены гибнут и получают ранения, защищая свою родину от российского агрессора, мы убеждены, что нельзя рассматривать это как законное или даже формальное основание для разрешения россиянам и белорусам участвовать в деятельности ISU.

Мы считаем, что запрет должен быть твердым и неизменным до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, пока все виновные российские политики и их сторонники и последователи в российском обществе не получат заслуженных наказаний и официального осуждения. Никакое оправдание представителей российских спортивных команд и их окружения не должно влиять на эти обстоятельства, пока не закончится война.

Мы благодарны ISU за решительную и постоянную поддержку украинских федераций спортивного катания на коньках и просим вас с пониманием отнестись к этой просьбе о повторном подтверждении и применении этого запрета на будущий сезон. Мы также просим вас рассмотреть вопрос о распространении этой позиции среди всех федераций конькобежного спорта, расширение между ними коммуникации по этой позиции в соответствии с нашей просьбой, описанной выше, чтобы все имели надлежащие и одинаковые взгляды на этот вопрос.

Спасибо за помощь и выражаем искреннюю благодарность и уважение", - сказано в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия отказалась от проведения Чемпионата Европы по фигурному катанию из-за "войны в соседней стране".