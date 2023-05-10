iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию из-за "войны в соседней стране"

В заявлении отмечается, что это сильно повлияло на экономическую ситуацию.
Сегодня, 20:25
Getty Images
Getty Images

Венгрия приняла решение отказаться от проведения ЧЕ по фигурному катанию в следующем году.

Местная федерация конькобежного спорта объявила, что решение принято в связи с "длительной войной в соседней стране", которая влияет на экономику и цены на энергоносители.

"В связи с длительной войной в соседней стране, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года.

Ассоциация отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) в организации из-за отсутствия надлежащих финансовых ресурсов для организации качественных соревнований", - говорится в заявлении 

Напомним, что страна планировала принять ЧЕ-2024 в Будапеште. В этом году континентальное первенство прошло в Финляндии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Фигурное катание

Статьи по теме

Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология
Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера
Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белоруссов Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белоруссов
"Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами "Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

НБА22:42
Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки
Лига Чемпионов22:35
Шевченко присутствует на матче Милан - Интер вместе с Джоковичем
Европа22:20
Определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса
Формула 121:59
Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1
Европа21:58
Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны
Лига Чемпионов21:54
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:40
Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема
Европа21:30
Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес
Киберспорт21:12
Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с paiN
Теннис20:59
Цуренко - о матче со Свитолиной: Было тяжело играть против украинки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK