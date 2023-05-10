Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию из-за "войны в соседней стране"

В заявлении отмечается, что это сильно повлияло на экономическую ситуацию.

Венгрия приняла решение отказаться от проведения ЧЕ по фигурному катанию в следующем году.

Местная федерация конькобежного спорта объявила, что решение принято в связи с "длительной войной в соседней стране", которая влияет на экономику и цены на энергоносители.

"В связи с длительной войной в соседней стране, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года.

Ассоциация отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) в организации из-за отсутствия надлежащих финансовых ресурсов для организации качественных соревнований", - говорится в заявлении

Напомним, что страна планировала принять ЧЕ-2024 в Будапеште. В этом году континентальное первенство прошло в Финляндии.