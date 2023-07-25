Харлан и Рейзлин в ожидании пересмотра бойкота попали в странную ситуацию

Результаты жеребьевки чемпионата мира по фехтованию могут слегка удивить.

Народный депутат Украины, а по совместительству Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк рассказал о странной ситуации, которая возникла на чемпионате мира по фехтованию.

"Игорь Рейзлин и Ольга Харлан, которые заявлены на соревнования, и ждут официального заявления о пересмотре "бойкота" от министерства молодежи и спорта, что позволит им выйти на соревновательную дорожку, несмотря на участие в соревнованиях представителей россии и беларуси, узнали своих соперников в первом бою на чемпионате мира".

"То ли ироническое стечение обстоятельств, то ли махинации в жеребьевке свели их сразу с, так называемыми, "нейтральными" атлетами из страны-террориста… А по правилам международной федерации фехтования, отказ от пожатия руки оппоненту, карается дисквалификацией из соревнований. Вот такой "цугцванг".

Напомним, что несколькими днями ранее Жан Беленюк сообщил, что "запахло отменой бойкота" Министерства молодежи и спорта Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!