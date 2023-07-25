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Харлан и Рейзлин в ожидании пересмотра бойкота попали в странную ситуацию

Результаты жеребьевки чемпионата мира по фехтованию могут слегка удивить.
Сегодня, 00:33
Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/
Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/

Народный депутат Украины, а по совместительству Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк рассказал о странной ситуации, которая возникла на чемпионате мира по фехтованию.

"Игорь Рейзлин и Ольга Харлан, которые заявлены на соревнования, и ждут официального заявления о пересмотре "бойкота" от министерства молодежи и спорта, что позволит им выйти на соревновательную дорожку, несмотря на участие в соревнованиях представителей россии и беларуси, узнали своих соперников в первом бою на чемпионате мира".

"То ли ироническое стечение обстоятельств, то ли махинации в жеребьевке свели их сразу с, так называемыми, "нейтральными" атлетами из страны-террориста… А по правилам международной федерации фехтования, отказ от пожатия руки оппоненту, карается дисквалификацией из соревнований. Вот такой "цугцванг".

Напомним, что несколькими днями ранее Жан Беленюк сообщил, что "запахло отменой бойкота" Министерства молодежи и спорта Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война фехтование война с россией Ольга Харлан Игорь Рейзлин

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