Харлан: Горжусь тем, что россияне знают о том, что я сотрудница СБУ. Пусть боятся

Прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась с курсантами национальной академии СБУ, где она работает.

Харлан отметила, что гордится тем, что она работает в Службе Безопасности Украины и тем, что оккупанты знают об этом факте.

""Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти "нейтральные" спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях.

Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!" - заявила спортсменка.

Также на встрече присутствовали военнослужащие 114 отдельной бригады территориальной обороны Киева, которые не оставили без внимания поступок Ольги, которая не пожала руки спортсменки из рф.

Стоит сказать, что украинке вручили высшую награду национальной академии СБУ - Знак почета.

Отметим, ранее сообщалось, что Харлан поделилась фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.