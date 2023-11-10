Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
В Алжире проходит объединенный этап Кубка мира по фехтованию среди мужской и женской шабли.
Главные надежды Украины на данных соревнованиях были возложены на Ольгу Харлан, которая их сполна оправдывает. Фехтовальщица прошла в полуфинал, победив на стадии четвертьфинала американку Татьяну Назлимов.
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За выход в финал Ольга поборется с представительницей Греции Деспиной Георгиаду. Поединок состоится в 18:00 по Киеву.
Отметим, что даже в случае проигрыша Харлан гарантировано завоюет бронзу на первом этапе Кубка мира в текущем сезоне. Что касается других украинок, то Елена Кравацкая на старте соревнований уступила испанке Лусии Мартин-Португез, а Юлия Блавацкая во втором раунде проиграла полуфиналистке Саре Бальцер.
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