Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Имменитая спортсменка может побороться за золото.

В Алжире проходит объединенный этап Кубка мира по фехтованию среди мужской и женской шабли.

Главные надежды Украины на данных соревнованиях были возложены на Ольгу Харлан, которая их сполна оправдывает. Фехтовальщица прошла в полуфинал, победив на стадии четвертьфинала американку Татьяну Назлимов.

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За выход в финал Ольга поборется с представительницей Греции Деспиной Георгиаду. Поединок состоится в 18:00 по Киеву.

Отметим, что даже в случае проигрыша Харлан гарантировано завоюет бронзу на первом этапе Кубка мира в текущем сезоне. Что касается других украинок, то Елена Кравацкая на старте соревнований уступила испанке Лусии Мартин-Португез, а Юлия Блавацкая во втором раунде проиграла полуфиналистке Саре Бальцер.

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