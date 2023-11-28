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Бубка принял участие в забеге Zayed Charity Run в ОАЭ

Функционер награждал спортсменов на турнире с благотворительной миссией.
Сегодня, 14:31
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка присоединился к забегу Zayed Charity Run, который состоялся на прошлых выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Бубка стал гостем турнира, который вместе с организаторами награждал призеров соревнований.

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Впервые соревнования были проведены в 2001 году, а основателем является шейх Заид бин Султан Аль Нагаян.

Мероприятие имеет гуманитарную миссию, целью которой является популяризация здорового образа жизни и спорта среди граждан ОАЭ и во всем мире.

Ранее сообщалось, что Бубка покинул руководство Всемирной федерации легкой атлетики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Бубка

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