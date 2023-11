Бубка принял участие в забеге Zayed Charity Run в ОАЭ

Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка присоединился к забегу Zayed Charity Run, который состоялся на прошлых выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Бубка стал гостем турнира, который вместе с организаторами награждал призеров соревнований.

Впервые соревнования были проведены в 2001 году, а основателем является шейх Заид бин Султан Аль Нагаян.

يا له من سباق! مبروك لكل من شارك في سباق زايد الخيري 2023 في أبوظبي، وتحية خاصة للفائزين



What an amazing race! A huge congratulations to all participants who successfully completed the Zayed Charity Run 2023 in Abu Dhabi, and a big shout-out to our podium achievers pic.twitter.com/YQTrhqfR3R