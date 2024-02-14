Беленюк - о бронзе на Евро: Все труднее конкурировать с более молодыми

В столице Румынии, Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Среди наград, в частности, уже был разыгран комплект наград в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, где бронзовую медаль завоевал 33-летний украинец Жан Беленюк.

Наш спортсмен в своем Instagram прокомментировал завоевание награды, отметив, что ему становится все труднее соревноваться с более молодыми соперниками.

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"Друзья, спасибо за поздравления! В 33 года, по объективным причинам, все труднее выдерживать конкуренцию с более молодыми, более "голодными" к победам спортсменами... еще и в условиях чрезвычайно высокой конкуренции, связанной с активной спортивной миграцией атлетов, и реального роста уровня борьбы в странах, которые еще несколько лет назад никто не решился назвать "борцовскими". Но, мы не привыкли сдаваться! Это был чрезвычайно полезный старт и рад, что возвращаюсь не с пустыми руками.

Хочу поблагодарить всю нашу команду в лице главного тренера Владимира Шацких и всех кто с нами рядом, помогает и всегда готов подставить плечо. Все видим и ценим!

Главная цель сейчас - Париж2024!

Поэтому, благодаря нашим Защитникам и Богу, будем готовиться с надеждой на успех", - написал Беленюк.

Отметим, что в схватке за бронзу Жан победил Ислама Аббасова из Азербайджана.

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