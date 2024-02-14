Фильчаков и Насибов - бронзовые призеры чемпионата Европы по борьбе

В румынском Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе.

В греко-римской борьбе Украину представили Ярослав Фильчаков и Парвиз Насибов в весовых категориях до 82 и 72 соответственно.

Фильчаков добрался до полуфинала, где проиграл азербайджанцу Исламу Алиеву, однако это обеспечило ему шанс завоевать бронзу, за которую он поборолся с Эриком Шилваши из Венгрии.

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В "бронзовом" финале Ярослав победил Эрика со счетом 2:1 и завоевал для нашей сборной очередную награду.

Такая же участь постигла и Насибова, который в полуфинале проиграл Ульве Ганизаде из Азербайджана, а в бою за бронзу победил Мамадаса Силлу из Франции.

Напомним, ранее бронзу также завоевал Жан Беленюк, который поделился мыслями о получении медали.

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