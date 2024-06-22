Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях

Нашим спортсменкам, к сожалению, не удалось переиграть француженок.

В швейцарском Базеле проходит чемпионат Европы по фехтованию.

В женских командных соревнованиях по сабле сборная Украины завоевала серебряную награду.

На пути к финальному поединку украинки одолели болгарок и венгерок, а в борьбе за золото встретились с француженками.

К сожалению, Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая не смогли преодолеть своих оппоненток, проиграв с минимальным счетом 44:45.

Украина - Франция 44:45

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