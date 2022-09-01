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Эдвардс назвал условия для боя против Масвидаля

Британец готов провести поединок с хайповым бойцом.
Сегодня, 17:48
Эдвардс и Масвидаль / Getty Images
Эдвардс и Масвидаль / Getty Images
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс назвал условие для боя с топовым бойцом дивизиона Хорхе Масвидалем.

"Хочу подраться с Хорхе. Он – первый номер в моем списке. Но на данный момент он идет на серии из двух или трех поражений.

Ему нужно одержать несколько побед, чтобы наш бой имел смысл. Мне кажется, наш бой будет очень громким. Я отомщу ему", – сказал Эдвардс в интервью The Jim Rome Show.

Ранее Эдвардс рассказал, когда готов провести первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль Леон Эдвардс
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