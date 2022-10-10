Эдвардс назвал свои условия для проведения третьего боя с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал, когда может состояться третий бой с Камару Усманом.

"Это будет на Уэмбли, братан. Мы вернемся на моей площадке, я больше никуда не поеду. Я сделал свою работу.

Я пошел на задний двор Камару Усмана и отобрал у него титул. Так что теперь он должен прийти в мой дом. Я больше туда не пойду.

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Теперь все будет на моих условиях, он должен приехать ко мне. Похоже, это будет в начале следующего года. Возможно, в марте", – сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.

Напомним, 20 августа на UFC 278 Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал новым чемпионом в полусреднем весе.