Победитель боя Ковингтон - Чимаев станет претендентом на титул UFC в полусреднем весе
Бойцы получат шанс встретиться с чемпионом.
В команде Хамзата Чимаева заявили, что его бой с бойцом из полусреднего веса Колби Ковингтоном будет иметь статус претендентского.
"Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул", – говорится в заявлении команды.
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Напомним, бой Чимаева - Ковингтон состоится 18 марта 2023 года. Победитель сможет сразиться с действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.
Ранее сообщалось, что Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279.