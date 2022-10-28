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Победитель боя Ковингтон - Чимаев станет претендентом на титул UFC в полусреднем весе

Бойцы получат шанс встретиться с чемпионом.
Сегодня, 16:06
Ковингтон и Чимаев / Getty Images
Ковингтон и Чимаев / Getty Images
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В команде Хамзата Чимаева заявили, что его бой с бойцом из полусреднего веса Колби Ковингтоном будет иметь статус претендентского.

"Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул", – говорится в заявлении команды.

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Напомним, бой Чимаева - Ковингтон состоится 18 марта 2023 года. Победитель сможет сразиться с действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Ранее сообщалось, что Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Колби Ковингтон Хамзат Чимаев
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