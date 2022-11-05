Мать Макгрегора обвинили в расизме из-за неудачного грима на Хэллоуин

Во время празднования Хэллоуина Конор Макгрегор сделал совместное фото с семьей в костюмах, после чего на его маму полилось море хейта.

Родственница именитого бойца вышла на люди в образе ожившего мертвеца, на ее лице черной краской были нарисованы пауки. Подписчики в соцсетях увидели в данном гриме признаки расизма.

"Семья Макгрегора любит Хэллоуин. Его мама нарисовала на своем лице пауков, поскольку ее костюм предполагал образ мертвеца, восставшего из могилы.

Прискорбно слышать любую другую интерпретацию, которая является неверной", – выступил с заявлением один из членов команды Макгрегора.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора.