iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Мать Макгрегора обвинили в расизме из-за неудачного грима на Хэллоуин

Пользователи в соцсетях раскритиковали пожилую женщину.
Сегодня, 19:19
Макгрегор с мамой / Getty Images
Макгрегор с мамой / Getty Images

Во время празднования Хэллоуина Конор Макгрегор сделал совместное фото с семьей в костюмах, после чего на его маму полилось море хейта.

Родственница именитого бойца вышла на люди в образе ожившего мертвеца, на ее лице черной краской были нарисованы пауки. Подписчики в соцсетях увидели в данном гриме признаки расизма.

"Семья Макгрегора любит Хэллоуин. Его мама нарисовала на своем лице пауков, поскольку ее костюм предполагал образ мертвеца, восставшего из могилы.

Прискорбно слышать любую другую интерпретацию, которая является неверной", – выступил с заявлением один из членов команды Макгрегора.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

Статьи по теме

Чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора Чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора
Макгрегор: Надеюсь, вернусь в октагон в начале 2023 года Макгрегор: Надеюсь, вернусь в октагон в начале 2023 года
Волкановски заявил о готовности подраться с Макгрегором Волкановски заявил о готовности подраться с Макгрегором
Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:42
NaVi в невероятно звелищном матче сумели обыграть Vitality
Футбол20:39
Зубков вылетел с травмой на длительный срок
Украина20:28
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:12
"15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола": Болельщики Баварии вывесили баннер в знак протеста Чемпионта мира в Катаре
Украина19:48
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа19:32
Ряд клубов АПЛ готов приобрести лидера Интера
Украина19:30
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ММА19:19
Мать Макгрегора обвинили в расизме из-за неудачного грима на Хэллоуин
Футбол18:58
Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу над Фулхэмом
Европа18:48
Бавария в голевой перестрелке оказалась сильнее Герты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK