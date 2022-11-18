Адесанья намерен взять реванш у Перейры
Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что готов вновь подраться с Алексом Перейрой.
"Если он примет решение встретиться с кем-то еще и потеряет пояс, то я все равно буду драться с ним.
Я надеюсь, что на момент реванша он все еще будет чемпионом, но я буду с ним драться в любом случае.
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Я сумасшедший. Я могу победить его. Я знаю, что могу сделать это. Вы все видели, что я могу победить его. Ему просто… я не буду сейчас говорить о везении.
Он хорошо вложил свои деньги и поэтому у него был отличный план на бой. Перейра отличный боец, но я могу победить его", – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.
Напомним, в главном событии турнира в Нью-Йорке Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.