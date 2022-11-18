Адесанья намерен взять реванш у Перейры

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что готов вновь подраться с Алексом Перейрой.

"Если он примет решение встретиться с кем-то еще и потеряет пояс, то я все равно буду драться с ним.

Я надеюсь, что на момент реванша он все еще будет чемпионом, но я буду с ним драться в любом случае.

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Я сумасшедший. Я могу победить его. Я знаю, что могу сделать это. Вы все видели, что я могу победить его. Ему просто… я не буду сейчас говорить о везении.

Он хорошо вложил свои деньги и поэтому у него был отличный план на бой. Перейра отличный боец, но я могу победить его", – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.

Напомним, в главном событии турнира в Нью-Йорке Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.