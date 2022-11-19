Чимаев объявил о намерении подраться с Перейрой и Ковингтоном

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился планами на 2023 год.

"Я уже сообщил об этом Дэйне Уайту и Шону Шелби. Я хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а потом, в марте, я готов провести бой с Колби Ковингтоном, если он захочет.

Думаю, я могу сразиться за чемпионский пояс в среднем весе, а потом спуститься в полусредний дивизион и сразиться с Колби.

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Правда, я не думаю, что Ковингтон примет бой против меня. Иногда люди говорят одно, а делают другое. Если Дана Уайт о чем-то просит меня, я говорю - делай это. Я ценю то, что Дана и UFC делают для меня", – сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Ранее сообщалось, что Чимаев может подраться с Ковингтоном 18 марта.