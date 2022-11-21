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Чендлер изъявил желание подраться с Масвидалем за пояс BMF

Американец хочет получить звание "Самого опасного ублюдка".
Сегодня, 11:53
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что хочет провести бой с полусредневесом Хорхе Масвидалем за пояс BMF.

"Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC? Если бы мы провели опрос прямо сейчас, за кого проголосовали бы фанаты?

У меня есть пара титулов, и я собираюсь добавить еще несколько. Этот пояс BMF отлично смотрелся бы рядом с ними. Я не особо раздумывал об этом поединке раньше, но попробуйте сказать, что это не дало бы толчок всему миру смешанных единоборств.

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Майкл Чендлер против Хорхе Масвидаля за титул BMF! Скажите мне, что этот бой не заставит бурлить мир смешанных единоборств. "Скала" войдет в октагон с поясом BMF на плече, и через пятнадцать минут вручит его мне", – сказал Чендлер в интервью ESPN.

Напомним, Масвидаль завоевал титул BMF в ноябре 2019-го, победив Нейта Диаза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль майкл чендлер

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