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Макгрегор: Хабиб - самый большой ссыкун в истории боев

Ирландец вновь задел экс-чемпиона.
Сегодня, 18:25
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Легковес UFC Конор Макгрегор высказался касаемо возможного реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

"На самом деле, знаете, я не хочу драться с этим вонючим мешком, есть бои и получше. Но пусть будет известно, что этот парень – самый большой ссыкун в истории боев.

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Подумайте, какой масштаб имел бы наш реванш. Ты просто красавец! Отец дал бы тебе пощечину, 100%", – написал Конор в твиттере.

Напомним, в 2018 году Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

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