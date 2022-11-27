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Адесанья дал прогноз на бой Волкановски - Махачев

Нигериец не сомневается в победе бывшего регбиста.
Сегодня, 22:22
Исраэль Адесанья / Getty Images
Исраэль Адесанья / Getty Images

Экс-чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья высказался о бое Алекса Волкановски против Ислама Махачева за титул в легком весе.

"Я не самый лучший борец, но даже с моим преимуществом в габаритах, я не мог удержать его. Это тяжело сделать.

Он всегда находит путь, как выкрутиться. Он хитрый и опытный боец. К тому же у него очень хорошо поставленный удар руками и ногами.

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Ислам – велик. Эти ребят-дагестанцы знают, что делают, но я действительно могу поставить на Алекса свой дом. Волкановски просто другой", – сказал Адесанья в интервью FLAGRANT.

Напомним, бой Махачев - Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском городе Перте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC исраэль адесанья

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