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Ковингтон отказался от боя с Чимаевым

Американец не собирается подписывать контракт на поединок.
Сегодня, 09:20
Колби Ковингтон / Getty Images
Колби Ковингтон / Getty Images

Бой в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым под угрозой срыва. Об этом сообщил анонимный источник из команды шведа.

Причиной возможной отмены поединка называется американский боец, отказывающийся подписывать контракт на поединок.

"Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт", – сказал источник в интервью ТАСС.

Напомним, вероятной датой боя двух полусредневесов назывался март 2023 года.

Ранее сообщалось, что Чимаев объявил о намерении подраться с Перейрой и Ковингтоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Колби Ковингтон Хамзат Чимаев

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